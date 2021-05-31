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    Normalleşme nasıl olacak? Başkan Erdoğan normalleşme takvimini açıkladı

    Giriş Tarihi: 31.05.2021, 20:34

    Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, koronavirüs gündemiyle bugün Beştepe'de toplandı. Başkan Erdoğan toplantı sonrası yeni normalleşme adımlarını açıkladı. Erdoğan, "Haziran ayı boyunca sokağa çıkma sınırlamaları hafta içi ve cumartesi günü akşam 22.00 ile sabah 05.00 saatleri arasında uygulanmaya devam edecektir. Temmuz ayında bu kısıtlama süreleri ve günleri, vaka ve vefat sayılarındaki değişime, aşılamada kat edilen mesafeye göre yeniden belirlenecektir." dedi. İşte alınan bütün kararlar...

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