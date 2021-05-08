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    Numan Kurtulmuş'tan dünyaya flaş çağrı: İsrail durdurulmalı

    Giriş Tarihi: 08.05.2021, 09:03

    AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, İsrail'in Mescid-i Aksa'da ibadet eden Müslümanlara yönelik uyguladığı zülme yönelik A Haber canlı yayınında sert tepki gösterdi. Kurtulmuş, "İsrail durdurulmalı" diyere dünyaya çağrıda bulundu.

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