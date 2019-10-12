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Öcalan posterini delik deşik etti!

Giriş Tarihi: 12.10.2019, 14:42

Barış Pınarı Harekatı kapsamında devam eden operasyonlarda bugün öğle saatlerinde Resulayn merkezini ele geçiren Suriye Milli Ordusu, kent genelinde arama-tarama çalışmalarına başladı. PKK/YPG'li teröristler tarafında üs olarak kullanılan bir yere giren Suriye Milli Ordusu mensubu askeri, YPG paçavralarını ayaklarının altında ezerken terör örgütü ele başı Abdullah Öcalan'ın posterini silahıyla delik deşik etti.

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