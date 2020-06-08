ODA TV, Türkiye'nin Libya ve Suriye'deki savaş planlarını sızdırdı mı?

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/oda-tv-turkiyenin-libya-ve-suriyedeki-savas-planlarini-sizdirdi-mi" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Hakkında bir süredir ‘Askeri Casusluk’ suçlamasıyla soruşturma yürütüldüğü öğrenilen Oda TV Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla ikametinde gözaltına alındı. Yıldız ile birlikte aynı dosya kapsamında İstanbul’da görevli E.B. isimli bir TSK personeli ile Tele1 Ankara Temsilcisi İsmail Dükel’in de gözaltına alındığı öğrenildi. Yıldız’ın kendi adına kayıtlı telefondan ‘Askeri casusluk’ suçu kapsamında E.B. ile suç içerikli görüşmeler yaptığı belirlendi. İkilinin Türkiye’nin Libya’daki birlikleriyle ilgili kritik görüşmeler gerçekleştirdiği öğrenildi.