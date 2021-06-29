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    ODA TV’den "Kız yurdunda silah" yalanı! İşte belgesel için kullanılan oyuncak silahlar

    Giriş Tarihi: 29.06.2021, 15:35

    ODA TV’nin gerçek olduğunu ima ettiği silahların bir film setinin silahları olduğu ortaya çıktı. ODA TV'nin çekilen dizide kullanılan plastik oyuncak silahları gerçek silahlar olarak sunması, kamuoyunda büyük tepkiyle karşılandı. Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) tarafından yapılan açıklamada; ODA TV’nin iftira haberciliği yaptığını açıkladı ve “Söz konusu silahlar gerçek olmayıp TRT tarafından çekilen ve terör örgütü FETÖ’yü anlatan bir belgesel için kullanılan imitasyon çekim aksesuarlarıdır. Sözde haberi kaleme alıp yayınlayarak KADEM’i itibarsızlaştırma çabası içine girenlerle hukuk önünde hesaplaşacağımızı ilan ediyoruz” denildi.

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