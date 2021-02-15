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    Öğretmenler ne zaman aşı olacak? Bakan Selçuk açıkladı

    Giriş Tarihi: 15.02.2021, 10:29

    Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Şu an itibarıyla köylerimizde bulunan ilkokul düzeyinde yaklaşık 6 bin birleştirilmiş sınıf ile 2 bin 700 anaokulunda tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime başlarken, diğer öğrencilerimiz de ekranların karşısında yerlerini aldı. İkinci yarıyılın tüm öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve velilerimize hayırlı olmasını diliyorum." dedi. Bakan Selçuk ayrıca “Tüm tedbirler alındı. Öğretmenlere şubat ayının son haftası aşılama başlayacak” ifadelerini kullandı.

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