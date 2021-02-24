Öğretmenlere aşılama başladı

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Son dakika... Milli eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Çorum Sungurlu'da bulunan bir okulda koronavirüs aşısı oldu. Bakan Selçuk'un ilk doz aşıyı yaptırması ile öğretmenlerin aşılanma süreci de resmen başlamış oldu. Bakan Selçuk, öğretmenlerin aşıulanması ile daha güvenli bir ortam sağlanacağını ifade etti.

Türkiye'deki koronavirüs salgınında riskli meslek gruplarının da aşılanması devam ediyor. Türkiye'deki milyonlarca öğrenciyle temas halinde bulunan 1 milyon 249 bin öğretmen ve eğitim çalışanının aşılanmasına bugün başlandı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında başlanan normalleşme sürecinde 1 Mart'ta okullarda yüz yüze eğitime geçilecek.

Kovid-19 aşısının ilk dozunu olan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğretmenlerin sağlık kuruluşlarında aşılarını yaptırabileceklerini bildirdi.

İLK AŞIYI BAKAN ZİYA SELÇUK OLDU

Öğretmenler arasında ilk koronavirüs aşısını Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk oldu. Bakan Selçuk aşı sonrası şu açıklamaları yaptı "Çorum'un Sungurlu ilçesindeyiz. Öğretmenlerimizle beraberiz, öğretmenlerimizle birlikle aşının ilk dozunu oldum.

"VATANDAŞLARIMIZ E-NABIZ'DAN TAKİP EDEBİLİRLER"

Sağlık Bakanlığı planlamayı yapıyor, biz listeyi geçtiğimiz haftalarda iletmiştik. Tüm vatandaşlarımız gibi E-Nabız'la kendilerine nasıl sıra geldiğini öğrenebilirler.

"ÇOK SAYIDA ÜLKE OKULLARI AÇTI"

Birçok ülke okulunu açmaya başladı, çok sayıda ülke okulları tümüyle açtı. Dünyada hiçbir ülkede tüm öğretmenlerin aşılandığı gibi bir konu şu an söz konusu değil."