Oğuzhan Asiltürk'e son veda! Başkan Erdoğan bu sözlerle uğurladı

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/oguzhan-asilturke-son-veda-baskan-erdogan-bu-sozlerle-ugurladi" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Milli Görüş Hareketi'nin öncü isimlerinden Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu (YİK) ve Milli Görüş Vakfı Başkanı Oğuzhan Asiltürk için cenaze töreni bugün yapıldı. Başkan Erdoğan cenaze töreninde,"Her şeyden önce şu anda musallada bulunan değerli büyümüz Asiltürk ağabeyimizi Hakk'a uğurlarken son görevimizi yapıyoruz. Uzun yıllar beraber olduk. Siyaset hayatı içerisinde bu ülkeye bu millete çok büyük emekleri geçti, çok büyük emekleri oldu. Bizleri haşru cem eylesin, bu yolculukta bizleri yalnız koymasın. Dualarımızı ihmal etmediğimize inanıyorum. Haklarımızı helal ettik. İnşallah cennetiyle bizleri müşerref kılsın." dedi.