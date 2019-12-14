Okul kantinlerinde şırıngalı çikolata denetimi

Ankara ve Diyarbakır'da yaşanan şırıngalı çikolata ölümlerinin ardından Kırıkkale'deki okul kantinlerinde denetimler yapılıyor. Ankara Keçiören'de kantinden aldığı şırınga şeklindeki çikolatanın kapağının nefes borusuna takılması sonucu hayatını kaybeden 7 yaşındaki Mert Yağız Köksal ile Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde 7 yaşındaki Umut Bilgi, şırınga şeklindeki çikolata kapağı nedeniyle hayatını kaybetti. İki çocuğun ölümü sonrası okul kantinlerinde şırıngalı çikolata denetimleri başladı.
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