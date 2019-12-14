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Okul kantinlerinde şırıngalı çikolata denetimi

Giriş Tarihi: 14.12.2019, 12:36

Ankara ve Diyarbakır'da yaşanan şırıngalı çikolata ölümlerinin ardından Kırıkkale'deki okul kantinlerinde denetimler yapılıyor. Ankara Keçiören'de kantinden aldığı şırınga şeklindeki çikolatanın kapağının nefes borusuna takılması sonucu hayatını kaybeden 7 yaşındaki Mert Yağız Köksal ile Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde 7 yaşındaki Umut Bilgi, şırınga şeklindeki çikolata kapağı nedeniyle hayatını kaybetti. İki çocuğun ölümü sonrası okul kantinlerinde şırıngalı çikolata denetimleri başladı.

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