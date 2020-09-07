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    Okullar açılacak mı? Başkan Erdoğan açıkladı

    Giriş Tarihi: 07.09.2020, 20:25

    Külliye'de gerçekleştirilen kritik Kabine Toplantısı'nın ardından kameraların karşısına geçerek ulusa seslenen Başkan Erdoğan, ''okullar ne zaman açılacak?'' sorusunun yanıtını verdi. Başkan Erdoğan konuya ilişkin, ''Yeni dönemde salgın şartlarını da dikkate alarak yüz yüze ve uzaktan eğitimi birlikte yürüteceğiz. Ailelerin tercihine göre okul öncesi ve ilkokul 1. sınıf öğrencileriyle başlayarak okullarımızı eğitime açıyoruz. Bu uygulama illere göre değişiklik gösterebilir.'' ifadelerini kullandı.

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