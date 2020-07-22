Milli Eğitim Bakanlığı okulların 31 Ağustos'ta açılacağını duyurmuştu. Bakanlık bu konuda çalışmalara başladı. Ancak koronavirüs salgını devam ederse ne olacak? Milli Eğitim Bakanlığı bu konuda da bazı senaryolar hazırladı. Birinci senaryo yine uzaktan eğitime devam edilmesi olacak.
Okullar açılacak mı? Salgın devam ederse hangi yöntemler hayata geçirilecek? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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