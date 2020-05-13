Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama ile bu konuya son noktayı koydu. Bakan Selçuk, okulların açılacağı tarih hakkında bilgi verirken sosyal medyada konuşulan "Okullar 1 Haziran'da açılacak" iddialarına ilişkin de önemli değerlendirmelerde bulundu.
Okullar ne zaman açılacak? Bakan Ziya Selçuk'tan önemli açıklama... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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