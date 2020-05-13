Okullar ne zaman açılacak? Bakan Ziya Selçuk'tan önemli açıklama...

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/okullar-ne-zaman-acilacak-bakan-ziya-selcuktan-onemli-aciklama" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama ile bu konuya son noktayı koydu. Bakan Selçuk, okulların açılacağı tarih hakkında bilgi verirken sosyal medyada konuşulan "Okullar 1 Haziran'da açılacak" iddialarına ilişkin de önemli değerlendirmelerde bulundu.