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    Okullar ne zaman açılacak? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıkladı

    Giriş Tarihi: 29.04.2020, 11:24

    Milyonlarca öğrenci 'Okullar ne zaman açılacak?' sorusunun yanıtını arıyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında okulların 30 Nisan'a kadar uzaktan eğitime devam etmesi kararı alınmıştı. Peki bu süre uzatılacak mı? Okullar ne zaman açılacak? LGS sınavı ne zaman yapılacak? Telafi eğitimleri yapılacak mı? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk saat önemli açıklamalarda bulundu.

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