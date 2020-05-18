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    Okullar ve camiler ne zaman açılacak? Başkan Erdoğan açıkladı

    Giriş Tarihi: 18.05.2020, 20:15

    Okullar ve camiler ne zaman açılacak? sorusunun cevabı Başkan Erdoğan tarafından verildi. Kabine toplantısının ardından basının karşısına geçen Başkan Erdoğan, camilerin ve okulların ne zaman açılacağını açıkladı. Peki okullar ve camiler ne zaman açılacak?

    Kabine toplantısının ardından basının karşısına geçen Başkan Erdoğan, camilerin ve okulların ne zaman açılacağını açıkladı.

    BAYRAMDA SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI OLACAK MI?

    Normalleşme süreci hakkında açıklama yapan Başkan Erdoğan, "Arefe gününden bayramın son gününe kadar 23-26 Mayıs'ta 81 ilimizin tamamında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır. 15 ilimiz için geçerli olan şehirlerarası seyahat kısıtlaması 15 gün süreyle uzatılmıştır. Cezaevlerinde bir süredir yapılmayan kapalı görüşleri belirli sınırlandırmalar ve tedbirler eşliğinde Haziran ayında yeniden başlatıyoruz." şeklinde konuştu.

    OKULLAR VE CAMİLER NE ZAMAN AÇILACAK?

    Bu yılki eğitim döneminin sona erdiğini belirten Başkan Erdoğan sözlerine şöyle devam etti;

    60 bin mahkumun Mayıs sonunda dolan izin süreleri 2 ay süreyle uzatılmıştır. 29 Mayıs Cuma günü cuma namazıyla birlikte valilik ve müftülüklerce belirlenen şartları uygun olan camilerimizde ibadete açıyoruz. Bir süre sadece öğlen namazı kılınacaktır. Cemaatle namazı kurallar içerisinde ifade edeceğiz. Milli Eğitim Bakanlığımıza bağlı eğitim öğretim yılını sona erdirmeyi kararlaştırdık. Yeni eğitim öğretim yılı önümüzdeki Eylül ayında başlayacaktır.

    Üniversitelerle ilgili duyuruyu Yüksek Öğretim Kurumumuz daha önce yapmıştır. Kreşler ve bakımevleri 15 Haziran'da faaliyete geçecektir.

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