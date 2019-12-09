Karaköy'deki ofisinin önünde ölü bulunan İngiliz eski İstihbarak subayı James Gustaf Edward Le Mesurier'in Büyükada'daki evinin çevresinde bisikletle dolaşıp telefon görüşmeleri yapan yabancı uyruklu kadın dikkat çekti. Bir süre telefonla görüşme yapan kişi gazetecileri gördükten sonra evin bulunduğu sokaktan ayrıldı.
Ölen İngiliz ajan Le Mesurier'in Büyükada'daki evinin önünde gizemli kadın . haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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