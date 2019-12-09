 BİZE ULAŞIN
yeniasir.com.tr Anasayfa
Yeniasır Tv > Gündem > Ölen İngiliz ajan Le Mesurier'in Büyükada'daki evinin önünde gizemli kadın .

Ölen İngiliz ajan Le Mesurier'in Büyükada'daki evinin önünde gizemli kadın .

Giriş Tarihi: 09.12.2019, 18:12

Karaköy'deki ofisinin önünde ölü bulunan İngiliz eski İstihbarak subayı James Gustaf Edward Le Mesurier'in Büyükada'daki evinin çevresinde bisikletle dolaşıp telefon görüşmeleri yapan yabancı uyruklu kadın dikkat çekti. Bir süre telefonla görüşme yapan kişi gazetecileri gördükten sonra evin bulunduğu sokaktan ayrıldı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Ölen İngiliz ajan Le Mesurier'in Büyükada'daki evinin önünde gizemli kadın . haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

EN YENİ VİDEOLAR

Ceren Özdemir'in son görüntüsü
Ceren Özdemir'in son görüntüsü
Ceren'in katilinin, cinayet öncesi zıpkın araması kamerada
Ceren'in katilinin, cinayet öncesi zıpkın araması kamerada
Ceren Özdemir'in katil zanlısı cezaevinde intihar girişiminde bulundu
Ceren Özdemir'in katil zanlısı cezaevinde intihar girişiminde bulundu
İşte İngiliz ajanın son saatleri
İşte İngiliz ajanın son saatleri
Küçük Aylin'in ayakları üzerinden kamyon geçen 'o anlar' kamerada
Küçük Aylin'in ayakları üzerinden kamyon geçen 'o anlar' kamerada
Muş'ta gri kategoride aranan terörist böyle yok edildi
Muş'ta gri kategoride aranan terörist böyle yok edildi
Ceren Özdemir'in son görüntüsü
Ordu'da vahşice öldürülen Ceren Özdemir'in son görüntüsü
Ceren'in katilinin, cinayet öncesi zıpkın araması kamerada
Ceren'in katilinin, cinayet öncesi zıpkın araması kamerada
Ceren Özdemir'in katil zanlısı cezaevinde intihar girişiminde bulundu
Ceren Özdemir'in katil zanlısı cezaevinde intihar girişiminde bulundu
İşte İngiliz ajanın son saatleri
İşte İngiliz ajanın son saatleri
Küçük Aylin'in ayakları üzerinden kamyon geçen 'o anlar' kamerada
Küçük Aylin'in ayakları üzerinden kamyon geçen 'o anlar' kamerada
Muş'ta gri kategoride aranan terörist böyle yok edildi
Muş'ta gri kategoride aranan terörist böyle yok edildi