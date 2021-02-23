Ömer Çelik'ten Kılıçdaroğlu'na Berat Albayrak tepkisi

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/omer-celikten-kilicdarogluna-berat-albayrak-tepkisi" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısı devam ederken açıklamalarda bulundu. Çelik, Kılıçdaroğlu'na Berat Albayrak sözleriyle ilgili tepki göstererek, "Maalesef aile değerleri üzerinden siyaset yapmaya devam ediyorlar. Sayın Albayrak'tan bahsederken sürekli aile ilişkilerini hedef alan bir yaklaşım içerisine girmeniz ahlaki değil. Siyasi pozisyonları gereği muhalefet tabii ki eleştirecek. Ama siz bunu aile ilişkileri üzerinden sürdürmeye devam ettiğiniz zaman gayriahlaki bir iş yapıyorsunuz" dedi.