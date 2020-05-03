Ömer Döngeloğlu koronavirüsten vefat etti

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Geçtiğimiz günlerde ilahiyatçı yazar Ömer Döngeloğlu'nun koronavirüs testinin pozitif çıktığı ve Başakşehir Hastanesi'nde tedavi altında olduğu duyurulmuştu. Ömer Döngeloğlu'ndan acı haber geldi. Koronavirüs tedavisi gören ilahiyatçı yazar Ömer Döngeloğlu vefat etti.