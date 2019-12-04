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Ordu Valisi Seddar Yavuz'dan Ceren Özdemir cinayeti açıklaması

Giriş Tarihi: 04.12.2019, 19:27

Ordu'da evinin önünde bıçaklanarak öldürülen Ordu Üniversitesi (ODÜ) Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Ceren Özdemir cinayetiyle ilgili Ordu Valisi Seddar Yavuz açıklamalarda bulundu. Vali Seddar Yavuz, “Katil suçunu itiraf etti. Zanlının 12 suç kaydı var” dedi.

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