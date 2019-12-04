Ordu'da evinin önünde bıçaklanarak öldürülen Ordu Üniversitesi (ODÜ) Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Ceren Özdemir cinayetiyle ilgili Ordu Valisi Seddar Yavuz açıklamalarda bulundu. Vali Seddar Yavuz, “Katil suçunu itiraf etti. Zanlının 12 suç kaydı var” dedi.
Ordu Valisi Seddar Yavuz'dan Ceren Özdemir cinayeti açıklaması haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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