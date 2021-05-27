Son dakika haberi... Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Peker'e tahsis edilen korumalara yönelik kararlarla ilgili süreçte Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) İstanbul Emniyeti yapılanmasının etkili olduğu öğrenildi. Detayları A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı.
Organize suç örgütü lideri Sedat Peker için yakalama kararı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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