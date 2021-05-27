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    Organize suç örgütü lideri Sedat Peker için yakalama kararı

    Giriş Tarihi: 27.05.2021, 15:18

    Son dakika haberi... Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Peker'e tahsis edilen korumalara yönelik kararlarla ilgili süreçte Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) İstanbul Emniyeti yapılanmasının etkili olduğu öğrenildi. Detayları A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı.

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