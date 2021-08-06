Türkiye 'Yeşil Vatan' için seferber olmuş durumda. Orman Genel Müdürlüğü yurdun çeşitli noktalarında çıkan yangınları fedakarca çalışarak söndürmeye çalışan orman işçilerine dair bir video yayınladı. İşte cesaretin konuşmalara yansıdığı anlar…
Orman işçilerinin canla başla mücadelesi! İşte telsiz konuşmaları haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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