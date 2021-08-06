  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Gündem Orman işçilerinin canla başla mücadelesi! İşte telsiz konuşmaları

    Orman işçilerinin canla başla mücadelesi! İşte telsiz konuşmaları

    Giriş Tarihi: 06.08.2021, 10:48

    Türkiye 'Yeşil Vatan' için seferber olmuş durumda. Orman Genel Müdürlüğü yurdun çeşitli noktalarında çıkan yangınları fedakarca çalışarak söndürmeye çalışan orman işçilerine dair bir video yayınladı. İşte cesaretin konuşmalara yansıdığı anlar...

    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Orman işçilerinin canla başla mücadelesi! İşte telsiz konuşmaları haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

    EN YENİ VİDEOLAR

    Denizli'de freni boşalan tır önüne ne gelirse biçti
    Denizli'de freni boşalan tır önüne ne gelirse biçti
    İzmir'de ilginç görüntüler! Güneşi görenler endişeye kapıldı!
    İzmir'de ilginç görüntüler! Güneşi görenler endişeye kapıldı!
    Manisa'da otobüs tıra çarptı: 9 ölü, 30 yaralı
    Manisa'da otobüs tıra çarptı: 9 ölü, 30 yaralı
    5 Ağustos koronavirüs vaka tablosu açıklandı
    5 Ağustos koronavirüs vaka tablosu açıklandı
    Kız kaçırmaya geldiler, kundakçı sandılar! Ölümden son anda kurtuldular
    Kız kaçırmaya geldiler, kundakçı sandılar! Ölümden son anda kurtuldular
    Yangın Milas’taki Kemerköy Termik Santrali'ne sıçramıştı! İşte santralden yeni görüntüler
    Yangın Milas’taki Kemerköy Termik Santrali'ne sıçramıştı! İşte santralden yeni görüntüler
    İzmir'de ilginç görüntüler! Güneşi görenler endişeye kapıldı!
    İzmir'de ilginç görüntüler! Güneşi görenler endişeye kapıldı!
    Kız kaçırmaya geldiler, kundakçı sandılar! Ölümden son anda kurtuldular
    Kız kaçırmaya geldiler, kundakçı sandılar! Ölümden son anda kurtuldular
    Yangın Milas’taki Kemerköy Termik Santrali'ne sıçramıştı! İşte santralden yeni görüntüler
    Yangın Milas’taki Kemerköy Termik Santrali'ne sıçramıştı! İşte santralden yeni görüntüler
    Denizli'de feci kaza! Genç kız arabanın altında kaldı
    Denizli'de feci kaza! Genç kız arabanın altında kaldı
    Tahliye edilen Ören'de uzun araç kuyrukları oluştu
    Tahliye edilen Ören'de uzun araç kuyrukları oluştu
    Başkan Erdoğan’dan A Haber ve ATV ortak yayınında önemli açıklamalar
    Başkan Erdoğan’dan A Haber ve ATV ortak yayınında önemli açıklamalar