Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli ile İçişleri Bakanı Soylu, Marmaris Öğretmenevi’nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Pakdemirli, "5 ilimizde 18 ilçe, 78 köy ve 2 bin 219 çiftçimiz yangınlardan etkilenmiş durumda. Çalışmalar tamamlanır tamamlanmaz üreticilerimizin mağduriyeti giderilecek." dedi.
Orman yangınlarında son durum! Bakanlardan ortak açıklama… haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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