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    Orman yangınlarında son durum! Bakanlardan ortak açıklama…

    Giriş Tarihi: 03.08.2021, 21:56

    Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli ile İçişleri Bakanı Soylu, Marmaris Öğretmenevi’nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Pakdemirli, "5 ilimizde 18 ilçe, 78 köy ve 2 bin 219 çiftçimiz yangınlardan etkilenmiş durumda. Çalışmalar tamamlanır tamamlanmaz üreticilerimizin mağduriyeti giderilecek." dedi.

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