Orman yangınlarında son durum! Bakanlardan ortak açıklama…

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/orman-yanginlarinda-son-durum-bakanlardan-ortak-aciklama" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli ile İçişleri Bakanı Soylu, Marmaris Öğretmenevi’nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Pakdemirli, "5 ilimizde 18 ilçe, 78 köy ve 2 bin 219 çiftçimiz yangınlardan etkilenmiş durumda. Çalışmalar tamamlanır tamamlanmaz üreticilerimizin mağduriyeti giderilecek." dedi.