Ormanlık alandan atılan şişe, seyir halindeki otomobilin camını patlattı

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/ormanlik-alandan-atilan-sise-seyir-halindeki-otomobilin-camini-patlatti" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

İzmir'de, ormanlık alandan yola atılan cam şişe, seyir halindeki hafif ticari aracın ön camına isabet etti. Trafiğin yoğun olduğu saatte şişenin araca isabet ettiği anlar, başka bir aracın güvenlik kamerasına yansıdı.