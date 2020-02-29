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Ormanlık alandan atılan şişe, seyir halindeki otomobilin camını patlattı

Giriş Tarihi: 29.02.2020, 13:04

İzmir'de, ormanlık alandan yola atılan cam şişe, seyir halindeki hafif ticari aracın ön camına isabet etti. Trafiğin yoğun olduğu saatte şişenin araca isabet ettiği anlar, başka bir aracın güvenlik kamerasına yansıdı.

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