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    Yeniasır TV Gündem ÖSYM'den son dakika açıklaması! 9 sınavın tarihi ertelendi!

    ÖSYM'den son dakika açıklaması! 9 sınavın tarihi ertelendi!

    Giriş Tarihi: 19.03.2020, 11:00

    Son dakika haberine göre ÖSYM, koronavirüs önlemleri kapsamında 2020 sınav takviminde güncelleme yaptı, 9 sınavın tarihini erteledi. ÖSYM, koronavirüs önlemleri kapsamında 2020 sınav takviminde güncelleme yaptı, 9 sınavın tarihini erteledi.

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