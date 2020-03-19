Son dakika haberine göre ÖSYM, koronavirüs önlemleri kapsamında 2020 sınav takviminde güncelleme yaptı, 9 sınavın tarihini erteledi. ÖSYM, koronavirüs önlemleri kapsamında 2020 sınav takviminde güncelleme yaptı, 9 sınavın tarihini erteledi.
ÖSYM'den son dakika açıklaması! 9 sınavın tarihi ertelendi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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