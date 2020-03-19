ÖSYM'den son dakika açıklaması! 9 sınavın tarihi ertelendi!

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/osymden-son-dakika-aciklamasi-9-sinavin-tarihi-ertelendi" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Son dakika haberine göre ÖSYM, koronavirüs önlemleri kapsamında 2020 sınav takviminde güncelleme yaptı, 9 sınavın tarihini erteledi. ÖSYM, koronavirüs önlemleri kapsamında 2020 sınav takviminde güncelleme yaptı, 9 sınavın tarihini erteledi.