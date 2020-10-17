Otomobil ile çarpışan motosikletlilerden 1'i öldü, 1'i ağır yaralandı

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/otomobil-ile-carpisan-motosikletlilerden-1i-oldu-1i-agir-yaralandi" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

İzmir'in Gaziemir ilçesinde, otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü Fatih Solmaz (34) hayatını kaybetti, arkasındaki Tolga Dede (30) ağır yaralandı.

Kaza, saat 23.30 sıralarında Fatih Mahallesi Ege Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, A.B. yönetimindeki 45 ACJ 137 plakalı otomobil, Ege Caddesi üzerinde dönüş yapmak istediği sırada, ters yönden geldiği ileri sürülen Fatih Solmaz'ın kullandığı motosiklet ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle sürücü Solmaz ile arkasındaki Tolga Dede yola savrularak ağır yaralandı. Kazayı gören çevredekiler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde sürücü Solmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Tolga Dede ise olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Gaziemir Nevvar- Salih İşgören Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Dede'nin hayatı tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Otomobil sürücüsü A.B. ise polis ekiplerince gözaltına alınarak emniyete götürüldü.





YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Olayı duyup, kaza yerine gelen Fatih Solmaz'ın yakınları sinir krizi geçirdi. Solmaz'ın cenazesi, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.



Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.