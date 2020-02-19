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Özbekistan Cumhurbaşkanı Ankara'da! Başkan Erdoğan resmi törenle karşıladı

Giriş Tarihi: 19.02.2020, 15:55

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'i resmi törenle karşıladı. Mirziyoyev'in bugün başlayan Türkiye ziyareti kapsamında, ikili ilişkileri daha da derinleştirecek Türkiye-Özbekistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi ilk toplantısı yapılacak.

Konuk Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'in içinde bulunduğu makam aracını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin önündeki caddede karşılayan süvariler, Mirziyoyev'e protokol kapısına kadar eşlik etti.

Başkan Erdoğan, Mirziyoyev'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin ana giriş kapısında karşıladı. Erdoğan ve Mirziyoyev'in tören alanındaki yerlerini almalarının ardından, 21 pare top atışı eşliğinde iki ülkenin milli marşları çalındı.

Mirziyoyev, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı Türkçe, "Merhaba asker" diyerek selamladı. Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı. Erdoğan ve Mirziyoyev, daha sonra heyetlerini birbirine takdim etti.

Merdivenlerde Türkiye ve Özbekistan bayrakları önünde gazetecilere tokalaşarak poz veren Erdoğan ve Mirziyoyev baş başa görüşmeye geçti.

Daha sonra Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey Toplantısı'na başkanlık edecek Erdoğan ve Mirziyoyev, bazı anlaşmaların imza töreninin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Karşılama töreninde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da hazır bulundu.

AA

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