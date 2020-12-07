  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Gündem Pandemi ve deprem Bodrum'da kiraları da vurdu! Herkes oraya akın edince iki katına çıktı

    Pandemi ve deprem Bodrum'da kiraları da vurdu! Herkes oraya akın edince iki katına çıktı

    Giriş Tarihi: 07.12.2020, 14:21

    Muğla'nın turizm cenneti ilçesi Bodrum'da corona virüs salgını ve deprem korkusu yaşayanların büyükşehirlerden kaçarak ilçeye yerleşmesi sonucu artan talep nedeniyle ev kiraları iki katına kadar yükseldi.

    Bodrum'da ev kiraları evin büyüklüğüne, eşyalı ya da havuzlu olmasına göre 1500 liradan başlayıp, 10 bin liranın üzerine kadar çıkıyor.

    Ev satın almak isteyenlerin ise büyüklüğüne ve konforuna göre 300 bin lira ile 1 milyon liraya kadar yükselen fiyatları gözden çıkarması gerekiyor. Bütçelerine göre ev bulmakta zorlanan vatandaşlar, ev sahiplerinin krizi fırsata çevirmelerinden yakınıyor.

    Muğla'nın kış nüfusu normalde 170 bin olan ilçesi Bodrum'da corana virüs vakalarında yaşanan artış nedeniyle yazlıkçılar evlerine dönmeyi erteleyince bu rakam 600 bine kadar ulaştı.

    Pandemi nedeniyle büyükşehirlerden kaçarak ilçeye yerleşenler de nüfus artışına neden oldu.

    İzmir'de yaşanan deprem, yine İstanbul başta olmak üzere büyükşehirlerde beklenen depremlerin çok katlı binalardan daha az katlı binalara yönelimi artırması da Bodrum'un nüfusunun artmasında etkili oldu. Bodrum'a olan bu talep ev fiyatlarının geçen yıllara oranla iki katına kadar çıkmasına neden oldu.

    Pandemi nedeniyle İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa gibi büyükşehirlerden kaçan vatandaşlar ilçe merkezinde fiyat bakımından kendilerine uygun ev bulmakta zorlanıyor.

    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Pandemi ve deprem Bodrum'da kiraları da vurdu! Herkes oraya akın edince iki katına çıktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

    EN YENİ VİDEOLAR

    Başkan Erdoğan Uluslararası Yatırım Zirvesi’ne videolu mesaj gönderdi
    Başkan Erdoğan Uluslararası Yatırım Zirvesi’ne videolu mesaj gönderdi
    Foça açıklarında savaş gemisi batığı bulundu
    Foça açıklarında savaş gemisi batığı bulundu
    İzmir'de koca vahşeti!
    İzmir'de koca vahşeti!
    Başkan Erdoğan'dan Doğu Akdeniz Çalıştayı'nda net mesaj: Tribünden izleyemeyiz
    Başkan Erdoğan'dan Doğu Akdeniz Çalıştayı'nda net mesaj: Tribünden izleyemeyiz
    Meteoroloji'den o illere kuvvetli yağış uyarısı!
    Meteoroloji'den o illere kuvvetli yağış uyarısı!
    Kuruluş Osman 37. yeni bölüm fragmanı
    Kuruluş Osman 37. yeni bölüm fragmanı
    Başkan Erdoğan Uluslararası Yatırım Zirvesi’ne videolu mesaj gönderdi
    Başkan Erdoğan Uluslararası Yatırım Zirvesi’ne videolu mesaj gönderdi
    İzmir'de koca vahşeti!
    İzmir'de koca vahşeti: Öldürdüğü eşini halıya sarıp gizlemeye çalıştı
    Başkan Erdoğan'dan Doğu Akdeniz Çalıştayı'nda net mesaj: Tribünden izleyemeyiz
    Başkan Erdoğan'dan Doğu Akdeniz Çalıştayı'nda net mesaj: Tribünden izleyemeyiz
    CHP'li Başkan Fatih Gürbüz'den PKK söylemi
    CHP'li Başkan Fatih Gürbüz'den PKK söylemi
    İzmir'de yoğun bakımlar doldu! Vaka sayıları neden artıyor?
    İzmir'de yoğun bakımlar doldu! Vaka sayıları neden artıyor?
    İzmirlilerden hava kirliliği tepkisi
    İzmirlilerden hava kirliliği tepkisi