Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Beyrut Limanı'ndaki patlamada yaralanan Türk vatandaşlarının aileleriyle bir araya geldi. Öte yandan A Haber, Lübnan’daki patlamanın yaşandığı Beyrut’a gitti ve oradaki Türk asıllı vatandaşlara mikrofon uzattı. Bölgede Başkan Erdoğan’a karşı büyük bir sevgi vardı.
Patlamanın yaşandığı Beyrut'ta Başkan Erdoğan sevgisi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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