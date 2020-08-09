Patlamanın yaşandığı Beyrut'ta Başkan Erdoğan sevgisi

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/patlamanin-yasandigi-beyrutta-baskan-erdogan-sevgisi" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Beyrut Limanı'ndaki patlamada yaralanan Türk vatandaşlarının aileleriyle bir araya geldi. Öte yandan A Haber, Lübnan’daki patlamanın yaşandığı Beyrut’a gitti ve oradaki Türk asıllı vatandaşlara mikrofon uzattı. Bölgede Başkan Erdoğan’a karşı büyük bir sevgi vardı.