Türkiye 1 Haziran itibari ile kademeli normalleşmeye geçti Sokağa çıkma yasakları esnetilirken kafe ve restoranlar açıldı. Aşılama çalışmaları son hızıyla devam ederken her gün yeni bir rekor kırılıyor. Pazartesi günü Başkan Erdoğan liderliğinde Kabine toplantısı yapılacak. Peki Pazar günü sokağa çıkma yasağı kalkacak mı? Hangi yeni kararlar alınacak? İşte detaylar...
Pazar günü sokağa çıkma yasağı kalkıyor mu? Gözler Kabine toplantısında haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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