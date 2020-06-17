Geçtiğimiz günlerde başlatılan Pençe-Kartal operasyonunun devamı niteliğindeki Pençe-Kaplan operasyonu başladı. Milli Savunma Bakanlığı, Twitter hesabından yapılan açıklamada, ‘’Kahraman komandolarımız Haftanin’de’’ ifadeleri kullanıldı. Operasyona dair detayları A Haber muhabiri Lamia Ayhan paylaştı.
Pençe-Kaplan operasyonu başladı! ‘’Kahraman komandolarımız Haftanin’de’’ haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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