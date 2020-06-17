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    Yeniasır TV Gündem Pençe-Kaplan operasyonu başladı! ‘’Kahraman komandolarımız Haftanin’de’’

    Pençe-Kaplan operasyonu başladı! ‘’Kahraman komandolarımız Haftanin’de’’

    Giriş Tarihi: 17.06.2020, 01:32

    Geçtiğimiz günlerde başlatılan Pençe-Kartal operasyonunun devamı niteliğindeki Pençe-Kaplan operasyonu başladı. Milli Savunma Bakanlığı, Twitter hesabından yapılan açıklamada, ‘’Kahraman komandolarımız Haftanin’de’’ ifadeleri kullanıldı. Operasyona dair detayları A Haber muhabiri Lamia Ayhan paylaştı.

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