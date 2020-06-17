Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında komando birlikleri Irak'ın kuzeyindeki Haftanin’de terör örgütüne ait hedefleri imha ediyor. Atışlarla bölgenin yumuşatılması sonrasında yapılan hava hücum harekatında belirlenen bölgelere komandolar karadan ve havadan sızma harekatı icra etti. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 'Türk komandosunun gücünü o dağlarda bir kez daha göstereceğinize, daha önce yazdığınız destanları yazacağınıza inanıyoruz' dedi.
Pençe-Kaplan operasyonu başladı! Komandolarımız Haftanin'de haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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