Pençe-Kaplan Operasyonu'nda 500'den fazla hedef vuruldu

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/pence-kaplan-operasyonunda-500den-fazla-hedef-vuruldu" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Pençe-Kaplan Operasyonu'nun ilk 36 saatinde terör örgütüne ait 500'den fazla hedef, top, Fırtına obüsü, ÇNRA, SİHA ve F-16 atışlarıyla imha edildi.Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, birlik komutanlarına hitabında, "Pençe-Kaplan Operasyonu gayet güzel şekilde gidiyor. Aynı ciddiyet ve kararlılıkla devam edip inşallah başarılı bir şekilde bu operasyonu da sonlandıracağız" diye konuştu.