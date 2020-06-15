Milli Savunma Bakanlığı Twitter hesabından bir açıklama yaparak, "Pençe-Kartal Operasyonu ile ülkemizi, milletimizi ve hudut güvenliğimizi tehdit eden teröristlere ait barınak, sığınak ve mağaralardan oluşan 81 hedef imha edilmiştir. Uçaklarımız emniyetle üslerine dönmüşlerdir" dedi.
Pençe-Kartal operasyonu! 81 hedef imha edildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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