Pençe-Kartal operasyonu! 81 hedef imha edildi

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/pence-kartal-operasyonu-81-hedef-imha-edildi" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Milli Savunma Bakanlığı Twitter hesabından bir açıklama yaparak, "Pençe-Kartal Operasyonu ile ülkemizi, milletimizi ve hudut güvenliğimizi tehdit eden teröristlere ait barınak, sığınak ve mağaralardan oluşan 81 hedef imha edilmiştir. Uçaklarımız emniyetle üslerine dönmüşlerdir" dedi.