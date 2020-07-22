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    Pınar Gültekin cinayetini çözen detay! Kaybolduğu gün meğer...

    Giriş Tarihi: 22.07.2020, 11:52

    16 Temmuz tarihinde Muğla’nın Ula ilçesinde kaybolan Pınar Gültekin’den acı haber dün geldi. 5 gündür kayıp olan talihsiz kadının cansız bedeni Gülağzı mevkiindeki ormanlık alanda bir varilin içerisinde toprağa gömülü halde bulundu. Gültekin’i öldüren isim, eski sevgilisi Cemal Metin Avcı çıkarken, cinayetin detayları kan dondurdu. Öte yandan gelen son dakika bilgisine göre, Gültekin'in, katil zanlısı Cemal Metin Avcı'yı 16 Temmuz tarihinde sosyal medya hesabından engellediği ortaya çıktı.

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