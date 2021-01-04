Pınar Gültekin davasında flaş gelişme!

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Pınar Gültekin cinayetinin devam ettiği Muğla 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi salonu, tanıklardan Pınar Gültekin’in arkadaşı Ceren Tunç’un dinlendiği sırada karıştı. Pınar'ın babası Sıddık Gültekin, "Davadan adaletli bir karar çıkacağına inanmıyorum. Başka bir hakim istiyorum." diyerek duruşma salonunu terk etti.