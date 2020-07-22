Muğla'da kaybolan üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in dün sabah saatlerinde cansız bedeni bulunmuştu. Gültekin'i eski sevgilisinin öldürdüğü ortaya çıkmıştı. Katil zanlısı savcıya 5 saat ifade verdi. İfade sırasında ortaya çıkan detaylar kan dondurdu.
Pınar Gültekin'i katletmişti! Katil Cemal Metin Avcı'nın anlattıkları kan dondurdu! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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