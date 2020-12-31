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    Pınar Gültekin'in babası ahlaksız teklifi yapan CHP'li vekilin ismini verdi

    Giriş Tarihi: 31.12.2020, 16:32

    Muğla'da öldürülen Pınar Gültekin'in babası Sıddık Gültekin, 'CHP milletvekilinin kendisini arayarak zanlının ailesine yönelik şikayetinden vazgeçmesini istediği' iddiasıyla ilgili basın açıklaması yaptı. Gültekin, kendisini arayan kişinin CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin olduğunu söyledi. Gültekin, "Taziye dileklerinde bulundu. Taziye dileklerinden sonra, 'Vazgeç, kamu davası devam ediyor' dedi" diye konuştu. Sıddık Gültekin telefon konuşmasının 1.5-2 dakika sürdüğünü belirtti.

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