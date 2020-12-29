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    Pınar Gültekin'in babasına ahlaksız teklifi yapan CHP'li vekil kim?

    Giriş Tarihi: 29.12.2020, 10:31

    Muğla'yı karıştıran Pınar Gültekin cinayetinde "Ahlaksız teklif" iddiasında adı geçen CHP'li Milletvekili Süleyman Girgin, "En ufak kanıt ortaya çıkarsa CHP'den ve Milletvekilliğinden istifa edeceğim" derken CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak ise " Bu tür olaylara hiçbir şekilde izin vermeyiz. Bu iddialar mesnetsizse dayanağı yoksa gerekli her türlü hukuki takibi yaparız. Milletvekili arkadaşımız açıklamasını yapmıştır. 'Taziyede bulunmak için aileyi aradım 1,5 dakika konuştum, bu iddialar ispat edilirse CHP’den de milletvekilliğinden de istifa ederim' diyor. Bu mesnetsiz iddiaların hukuki takibini yapacağız" ifadelerini kullandı.

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