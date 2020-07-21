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    Pınar'ın cesedi varilin içinden çıktı!

    Giriş Tarihi: 21.07.2020, 11:09

    Muğla'nın Ula ilçesi Akyaka Mahallesi'nde yaşayan ve 5 gündür kayıp olan 27 yaşındaki üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in bulunması için jandarma çalışma başlatmıştı. Gültekin'in bu sabah cansız bedenine ulaşıldı. İlk bilgilere göre; cansız bedeni bulunan genç kızın yakılıp, bir varil içine konulduktan sonra üzerine beton dökülüp sarp bir araziye atıldığı ortaya çıktı.

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