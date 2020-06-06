PKK Destekçilerine, CHP'li İzmir Belediyesinde Üst Kademe Görev!

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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 11 kişiden 15 kişiye çıkardığı belediye şirketi Grand Plaza'nın yönetimine HDP'li oldukları tescilli isimleri yerleştirdi. Soyer, KHK ile görevlerine son verilen Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü'nden Prof.Dr. Melek Göregenli, EÜ Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü öğretim üyesi Prof.Dr. Nilgün Toker Kılınç ve Dokuz Eylül Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden Prof.Dr. Ayşen Uysal'ı bu şirketin yönetimine yerleştirdi.

AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, sosyal medya hesabından CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in 2015 yılındaki Hendek ihaneti sırasında PKK'yı destekleyen bildiriye imza atan üç ismi belediye şirketi Grand Plaza'nın yönetim kuruluna atayarak sahip çıktığını deşifre etti.