  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Gündem PKK Destekçilerine, CHP'li İzmir Belediyesinde Üst Kademe Görev!

    PKK Destekçilerine, CHP'li İzmir Belediyesinde Üst Kademe Görev!

    Giriş Tarihi: 06.06.2020, 13:58

    İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 11 kişiden 15 kişiye çıkardığı belediye şirketi Grand Plaza'nın yönetimine HDP'li oldukları tescilli isimleri yerleştirdi. Soyer, KHK ile görevlerine son verilen Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü'nden Prof.Dr. Melek Göregenli, EÜ Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü öğretim üyesi Prof.Dr. Nilgün Toker Kılınç ve Dokuz Eylül Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden Prof.Dr. Ayşen Uysal'ı bu şirketin yönetimine yerleştirdi.

    AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, sosyal medya hesabından CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in 2015 yılındaki Hendek ihaneti sırasında PKK'yı destekleyen bildiriye imza atan üç ismi belediye şirketi Grand Plaza'nın yönetim kuruluna atayarak sahip çıktığını deşifre etti.

    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    PKK Destekçilerine, CHP'li İzmir Belediyesinde Üst Kademe Görev! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

    EN YENİ VİDEOLAR

    Bakan Akar'dan flaş açıklama!
    Bakan Akar'dan flaş açıklama!
    Zeynep'in katleden Selim Ahmet Kemaloğlu tutuklandı!
    Zeynep'in katleden Selim Ahmet Kemaloğlu tutuklandı!
    Kuruluş Osman 25. bölüm fragmanı izle!
    Kuruluş Osman 25. bölüm fragmanı izle!
    Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan deprem hakkında A Haber'e konuştu
    Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan deprem hakkında A Haber'e konuştu
    Malatya'da 5 büyüklüğünde deprem! İlk görüntü geldi
    Malatya'da 5 büyüklüğünde deprem! İlk görüntü geldi
    Savunma Sanayii Başkanlığı duyurdu! 'Robotimler' geliyor
    Savunma Sanayii Başkanlığı duyurdu! 'Robotimler' geliyor
    Bakan Akar'dan flaş açıklama!
    Bakan Akar: Yeni celplerle gelecek 100 bin gencimize test yapıldı
    Zeynep'in katleden Selim Ahmet Kemaloğlu tutuklandı!
    Zeynep'in katleden Selim Ahmet Kemaloğlu tutuklandı!
    Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan deprem hakkında A Haber'e konuştu
    Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan deprem hakkında A Haber'e konuştu
    Malatya'da 5 büyüklüğünde deprem! İlk görüntü geldi
    Malatya'da 5 büyüklüğünde deprem! İlk görüntü geldi
    Savunma Sanayii Başkanlığı duyurdu! 'Robotimler' geliyor
    Savunma Sanayii Başkanlığı duyurdu! 'Robotimler' geliyor
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'sokağa çıkma kısıtlamasının iptali' hakkında açıklama
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'sokağa çıkma kısıtlamasının iptali' hakkında açıklama