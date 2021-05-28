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    Yeniasır TV Gündem PKK destekçisine davet! CHP'li Tunç Soyer'e tepki yağıyor

    PKK destekçisine davet! CHP'li Tunç Soyer'e tepki yağıyor

    Giriş Tarihi: 28.05.2021, 15:48

    CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi büyük bir tepkiyle karşı karşıya. Tunç Soyer'in aldığı skandal karar Türkiye'de gündem oldu. Soyer'in belediyenin İzmir Sanal Kitap Günleri’ne PKK destekçisi Slavoj Zizek’e konuşmacı olarak yer vereceği öğrenildi. Şehitlerimizin kemiklerini sızlatan bu karara büyük tepki yağdı. Konuyu A Haber canlı yayınına değerlendiren, İzmir Belediye Meclisi MHP Grup Başkanvekili Selahattin Şahin,"İzmirli bu durumu kabul etmez. Başkan Tunç Soyer'e İzmirliye kulak vermesini öneriyorum." dedi.

    CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer, PKK'lı Slavoj Zizek'i konuşmacı yaptı

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