PKK'lı terörist böyle teslim oldu

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Son dakika... Milli Savunma Bakanlığı Hakkari'de PKK bir teröristin teslim olduğunu duyurarak olay anının görüntülerini yayımladı.

Milli Savuma Bakanlığı sosyal medyadan bir paylaşımda bulunarak teslim olan bir teröristin görüntülerini yayımladı.

KAÇIŞ DEVAM EDİYOR

Bakanlık tarafından, "Terör örgütünden kaçışlar devam ediyor. Hakkâri/Aktütün'de PKK'lı bir terörist, Komandolarımıza teslim oldu. Teröristin üst aramasında; 1 adet el bombası, 1 adet şemsiye, muhtelif kıyafet ve sırt çantası da ele geçirildi." ifadeleri kullanıldı.