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PKK'lı terörist kaçarken böyle vuruldu... Operasyon görüntüleri yayınlandı!

Giriş Tarihi: 04.11.2019, 09:35

PKK'lı elelbaşı sözde Metina sorumlusu Müsluh İke'nin kaçarken vurularak etkisiz hale getirildiği anlara ait görüntüler paylaşıldı. (TSK) Türk Silahlı Kuvvetleri ve (MİT) Milli İstihbarat Teşkilatı'nın ortak çalışması sonucunda tespit edilen PKK'nın sözde "Metina alan sorumlusu" Müsluh İke, düzenlenen hava operasyonuyla etkisiz hale getirildi.

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