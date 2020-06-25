Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Barış Pınarı Harekatı bölgesinde, terör örgütü PKK'nın patlayıcı yüklü kamyonunun boş arazide vurularak etkisiz hale getirildi. Araç vurulduktan kısa süre sonra uzaktan kumandalı olduğu değerlendirilen bombanın infilak etmesi sonucu büyük bir gürültü ile patladı.
PKK'nın kalleş saldırısını komandolar önledi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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