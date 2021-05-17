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    PKK'nın Suriye sorumlusu Sofi Nurettin öldürüldü

    Giriş Tarihi: 17.05.2021, 20:43

    Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Milletimle müjdeli bir haberi paylaşmak istiyorum" diyerek terör örgütü PKK'nın Suriye sorumlusu 'Sofi Nurettin' kod adlı Halef El Muhammed'in MİT tarafından düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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