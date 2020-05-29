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    Yeniasır TV Gündem Prof. Dr. Feriha Öz Acil Hastanesi açıldı! İçi ilk kez görüntüledi

    Prof. Dr. Feriha Öz Acil Hastanesi açıldı! İçi ilk kez görüntüledi

    Giriş Tarihi: 29.05.2020, 18:21

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılışı yapılan Prof. Dr. Feriha Öz Acil Hastanesi, hizmete girdi. 125 bin metrekare alandaki hastanenin 1008 yatak kapasitesi var. Başta corona virüs salgını olmak üzere, deprem ve afetlerle mücadelede kullanılacak olan hastanenin içini ilk kez A Haber görüntüledi.

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