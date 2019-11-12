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Rabia Naz'ın ölümünde yeni gelişme

Giriş Tarihi: 12.11.2019, 12:21

Rabia Naz Vatan’ın otopsi raporuyla alakalı Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan açıklama geldi. Otopsi raporunda Rabia Naz Vatan'ın sol el tırnağında bir erkeğe ait olduğu tespit edilen DNA bulgusuna rastlanmıştı. En son gelen bilgiye göre 13 kişiden alınan örnekler Rabia'nın vücudundaki DNA örneğiyle eşleşmedi.

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