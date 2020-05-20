Ramazan bayramında marketler açık mı? Bayramda marketler kaça kadar açık?

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Ramazan Bayramı'nda koronavirüs tedbirleri nedeniyle 81 ilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Kararı Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıkladı. Yasağın açıklamasının ardından herkes marketlerin açık olup olmayacağını merak etmeye başladı. Bayramda marketler açık mı? Bayramda marketler kaça kadar açık? Marketlerin çalışma saatleri değişti mi? İşte detaylar...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağını açıkladı. Başkan Erdoğan'ın yaptığı açıklamanın ardından herkes marketlerin, bakkalların açık olup olmayacağını merak etmeye ve araştırmaya başladı. Bayramda marketler açık mı? Bayramda marketler kaça kadar açık? Marketlerin çalışma saatleri değişti mi? İşte detaylar...

BAYRAMDA MARKETLER AÇIK MI, KAPALI MI?

İçişleri Bakanlığı konuya ilişkin bir genelge yayınladı. 81 ilin sınırları içinde bulunan vatandaşların sokağa çıkmalarının kısıtlanacağı belirtilerek, şu bilgilere yer verildi:

"Sokağa çıkma kısıtlamasının günlük hayata etkisini en az düzeyde tutmak amacıyla, market, bakkal, manav, kasaplar ve kuruyemişçiler, sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde 21 Mayıs perşembe ve 22 Mayıs cuma günü market, bakkal, manav, kasaplar ve kuruyemişçiler saat 23.00'e kadar faaliyetlerine devam edebilecek. Kısıtlamanın olduğu cumartesi günü market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş ve altında bulunanlar hariç olmak üzere) zorunlu ihtiyaçlarının karşılanmasıyla sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilere gidip gelebilecektir.

Aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabileceklerdir. 24-26 Mayıs arasında market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler ile online satış yapan işletmeler kapalı olacaktır. 23-26 Mayıs'ta ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleriyle bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri, ayrıca tatlı üretiminin yapıldığı/satıldığı iş yerleri açık olacaktır. Bu iş yerlerinde sadece ekmek, unlu mamul ve tatlı satışı yapılabilecek."

MARKETLERİN ÇALIŞMA SAATLERİ

Geçtiğimiz günlerde ise İçişleri Bakanlığınca alınan önlemlerle birlikte marketlerin çalışma saatleri değişti.

BİM KAÇTA AÇILIYOR KAÇTA KAPANIYOR?

BİM 09.00- 21.00 arası çalışıyor.

A101 ÇALIŞMA SAATLERİ

A101 09.00-21.00 arası hizmet veriyor.

ŞOK MARKET KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

ŞOK Market 09.00-21.00 arası hizmet veriyor.

81 İLDE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN UYGULANACAK?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada "Arife gününden bayramın son gününe kadar 23-24-25-26 Mayıs'ta 81 ilimizin tamamında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak." ifadelerini kullandı.