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    Ramazan Bayramı'nda normalleşme sağlanır mı? Koronavirüs kısıtlamaları ne zaman bitecek?

    Giriş Tarihi: 28.04.2020, 11:01

    Ne zaman normal hayata döneceğiz? ve Salgın ne zaman bitecek? gibi sorular vatandaşların aklında. Koronavirüs vaka sayılarındaki azalma ve iyileşen hasta sayılarının artması herkes tarafından iyi yönde gözlemleniyor. Konuyla ilgili olarak Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Recep Öztürk A Haber canlı yayınında önemli uyarılarda bulundu. Öztürk, rehavete kapılmamamızı vurgulayarak salgında istikrarsızlığın daha kötü sonuçlar açabileceğini vurguladı. Peki önlemler ne zaman gevşetilecek? Normal hayata ne zaman geçeceğiz? Yasaklar ne zaman kalkacak?

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