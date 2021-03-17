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    Rehber güncellendi! Sağlık Bakanlığı'ndan yeni 'karantina' kararı

    Giriş Tarihi: 17.03.2021, 14:34

    Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) geçiren veya ikinci doz aşısının üzerinden 14 gün geçenler, 3 ay içindeki riskli temaslarında karantinaya alınmayacak. Bu uygulama, Güney Afrika veya Brezilya varyantı tespit edilen vakalarla temaslılar için geçerli olmayacak.

    Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19 Rehberi'nin "Temaslı Takibi, Salgın Yönetimi, Evde Hasta İzlemi ve Filyasyon" konulu bölümünde bazı güncellemeler yapıldı.

    Buna göre, son 3 ay içinde Kovid-19 enfeksiyonu geçirmiş olanlar, varyant bir kökenle yeniden enfekte olduklarının saptanması halinde Sağlık Bakanlığı kurallarına uygun izole edilecek.

    Daha önce Kovid-19 enfeksiyonu geçiren veya iki doz aşı yaptırıp son dozdan sonra 14 gün süre geçmiş olan kişilerde, hastalık başlangıcı veya aşılama sonrası 3 ay içindeki riskli temaslarında karantina gerekmeyecek. Bu uygulama, Güney Afrika veya Brezilya varyantı tespit edilen vakalarla temaslılar için geçerli olmayacak.

    Ayrıca, bakım evinde çalışmak veya yaşlı aile üyelerine bakmak gibi mesleki faaliyetleri riskli gruplarla yakın ilişki gerektirenlere Sağlık Bakanlığı kurallarına göre karantina uygulanacak.

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