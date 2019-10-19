Resulayn'da cephanelik bulundu

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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasına göre, Rasulayn’da devam eden arama-tarama faaliyetleri sırasında terör örgütü PKK/YPG’ye ait büyük miktarda silah ve mühimmatın bulunduğu cephanelik ele geçirildi.

Suriye'nin kuzeyindeki Rasulayn'da YPG/PKK'ya ait büyük miktarda silah ve mühimmatın bulunduğu cephanelik ele geçirildi. Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter adresinden yapılan bilgilendirmede, Suriye'nin Rasulayn ilçesinde devam eden arama-tarama faaliyetleri sırasında terör örgütü YPG/PKK'ya ait büyük miktarda silah ve mühimmatın bulunduğu cephaneliğin ele geçirildiği belirtildi.

Bakanlık tarafından paylaşılan görüntüde, cephanelikte kamuflaj, hücum yeleği, askeri malzemelerin yanı sıra ağır makineli silahlara ait mühimmat kasaları bulunduğu görülüyor.

AA